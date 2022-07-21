Сбежавший из Украины американский наёмник Васкез выложил в сеть видео с «дружеской перестрелкой» между частями ВСУ

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21 июля 2022, 12:34

Машины ВСУ, Rick Mave/ Keystone Press Agency

В мае текущего года из Украины сбежал с фронтов СВО американский наёмник Джеймс Васкез, который воевал на стороне ВСУ. Не будем уточнят о причинах его побега, они очевидны, интересен другой факт.

Наёмник разместил в соцсетях видеосюжет с инцидентом, когда украинские подразделения устроили «дружественный огонь» во время весенних боев за Киев. Американец не уточнял, чем завершилась перестрелка, но сам факт весьма красноречив.

Ранее сегодня стало известно, что слова главы российского МИД Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации не стали неожиданными для США и их союзников. Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил на брифинге по итогам заседания западной группы по координации помощи Киеву, которая проходила в среду в режиме видеоконференции.