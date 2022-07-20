Глава Пентагона Остин заявил, что слова Лаврова о расширении географии спецоперации не стали для США сюрпризом

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20 июля 2022, 22:31 Источник: ТАСС

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Win McNamee - Pool via CNP/globallook.com

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации не стали неожиданными для США и их союзников. Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил на брифинге по итогам заседания западной группы по координации помощи Киеву, которая проходила в среду в режиме видеоконференции.

«Это не стало сюрпризом ни для нас, ни для кого-либо в Европе ни для остального мира <...>. Наши союзники и партнеры знали, что у него [Владимира Путина] более серьезные амбиции, и Лавров это сегодня подтвердил», - сказал Остин.

По его мнению, слова главы российского МИД были адресованы скорее российским гражданам, а не зарубежной аудитории.

В среду Сергей Лавров в интервью Маргарите Симоньян заявил, что на настоящий момент планы военного командования ВС РФ расширили свою географию и касаются теперь не только ДНР и ЛНР, но и других территорий.



