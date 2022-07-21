Глава ВГА Балицкий: в большинстве школ на Запорожье сменили директоров из-за саботажа

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21 июля 2022, 10:47

Roscosmos/ globllookpress.com

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий на стриме «Соловьев Live» сообщил, что в большинстве школ Запорожья заменили директоров, которые саботировали работу, рассчитывая на возвращение прежних властей.

«Не все директора проявляют сознательность, многие верят, что к ним вернется та жизнь, которая не устраивает большинство жителей нашей области», - поделился он.

Балицкий также отметил, что на данный момент под контролем ВГА находится 491 школа, каждая из которых уже готова принять учеников на новый учебный год.

Не освобожденным до сих пор остается административный центр региона - город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Ранее сообщалось, что замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о необходимости освобождения Николаева.