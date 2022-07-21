DPA: Германия вновь получает газ по «Северному потоку»

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21 июля 2022, 09:29

Газопровод, работы, Zamir Usmanov/ Russian Look

Российский газ по трубопроводу «Северный поток» снова поставляется в ФРГ. Завершились технические работы, которые стартовали 11 июля. Информацию сообщает DPA, ссылаясь на оператора Nord Stream AG.

«Газ снова течет (по трубопроводу – прим. ред.)», − цитирует ТАСС представителя компании.

На полную мощность газопровод будет пущен через некоторое время. на четверг, 21 июля, по словам источника, заявлены объёмы газа, которые проходили по «Северному потоку» перед техническим обслуживанием – 67 млн кубометрах в день, что соответствует примерно 40 % загрузки газопровода.

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что импорт российского газа позволит Берлину не ощутить энергетический кризис грядущей зимой.