Генерал США Милли: боеготовность США не снизится в течение трех месяцев из-за поставок РСЗО HIMARS Киеву

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21 июля 2022, 07:33

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, Olivier Douliery - Pool via CNP/ global

Передача Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов к ним не снизит боеспособность сил США в течение трех месяцев. Об этом сообщил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли после состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации оказания помощи Украине.



«Мы считаем, что на данный момент у нас все в порядке», - заявил Милли. «Что касается наших прогнозов на месяц, два или три, мы полагаем, что у нас все будет в порядке», - добавил он.



Генерал также упомянул что в США ежедневно внимательно следят за уровнем собственной боеготовности в связи с поставками оружия на Украину.



Председатель КНШ рассказал, что украинские бойцы эффективно применяют оружие, которое получают из США.



Ранее сообщалось, что в США были готовы к заявлению Лаврова о расширении географии спецоперации.