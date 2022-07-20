Начальник штабов армии США генерал Милли: Донбасс для Украины пока не потерян

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20 июля 2022, 21:21 Источник: ТАСС

Генерал Марк Милли. Фото: US Joint Staff /globallook.com

Донбасс для Киева пока не потерян. В настоящее время в регионе идут боевые действия на истощение. Такую точку зрения высказал в среду по итогам встречи западной группы по координации оказания помощи Украине, проходившей в режиме видеоконференции, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Когда журналисты спросили генерала, потерян ли для Украины Донбасс, Милли ответил: «Нет, пока не потерян». По его словам, сейчас в районе идут «военные действия на истощение».

Ранее в среду глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас идет речь идет о «решающем этапе украинского конфликта». Поэтому коллективная поддержка Запада Киеву жизненно важна.