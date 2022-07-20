Глава Минобороны США Остин считает события на Украине «решающим этапом конфликта»

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20 июля 2022, 18:23

Ллойд Остин, глава Пентагона, US Joint Staff/ Globallookpress.com

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин назвал боевые действия на территории Украины решающими. Запад, по его словам, продолжит искать способы долгосрочной военной помощи Киеву.

Американский министр уверен, что от принятых западными кураторами решений зависит развитие событий в регионе. «Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», − подчеркнул шеф Пентагона.

Далее американец перешёл к критике Москвы. «Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», − смело предположил Остин.

В то же время, оперативное закрытие посольств США в Киеве, Одессе и Львове - признание поражения Украины.