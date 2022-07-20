Оперативное закрытие посольств США в Киеве, Одессе и Львове - признание поражения Украины

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20 июля 2022, 18:09

Армия России регулярно наносит удары по целям на Украине квазибаллистическими, аэробаллистическими или крылатыми ракетами оперативно-тактической, средней и большой дальностей морского, наземного и воздушного базирования. Противник всё ждёт, когда они закончатся, но этого не произойдёт никогда – промышленность уже вышла на такие обороты, что покрыла массовый расход ракет и различных корректируемых боеприпасов первых дней СВО. Сейчас их производство превышает ежесуточное расходование. То есть арсеналы этого оружия, наоборот, растут.



Целями ракетных ударов являются склады и арсеналы, стоянки техники, штабы, пункты дислокации противника. В частности, казармы. Каждой ночью сотни украинских военных и иностранных наёмников во всех концах Украины не просыпаются, когда в занятые ими казармы, общаги, школы, садики прилетает высокоточная смерть. Также уничтожаются заводы, торговые центры, склады – там ремонтируют, производят технику или складируют вооружение и боекомплект. В том числе и помощь НАТО. Тем не менее армия России старается наносить такие удары ночью, чтобы не задеть гражданских.



Но почему так много шума было вокруг удара по Дому офицеров в Виннице? На Западе началась информационная кампания, чуть ли не уровня Бучи. В винницкий Дом офицеров попали 2 ракеты. В безуспешных попытках сбить остальные одна из украинских зенитных ракет попала на площадь между ним и ЗАГСом. Но украинцы, быстро убрав осколки от своей зенитной ракеты, устроили привычные пляски на костях с обвинениями «агрессора» во всех грехах.



Но совсем скоро стала известна истинная причина такой истерики. В винницком Доме офицеров погибла примерно сотня старших офицеров и генералов ВСУ. А также множество иностранцев. Там проходило совещание, на котором американцы и другие натовские военные обсуждали с представителями ВВС Украины вопросы о поставке запчастей, агрегатов и вооружения для украинских самолётов. Об этом узнала российская разведка и оперативно накрыла всю сходку «Калибрами». По некоторым сведениям, только потери военных США составили 22 человека. Поэтому неудивительно, что сразу же после этого эпизода американцы оперативно закрыли консульства в Одессе и Львове. И даже недавно открытое заново посольство в Киеве. Более того, Госдеп выпустил рекомендацию ко всем американцам – немедленно (!) покинуть Украину. Такие же действия США предпринимали незадолго до 24 февраля, когда началась СВО.



Украинские власти оперативно арестовали в Виннице более 300 человек, которых обвинили в том, что они «наводили» русские ракеты. Но наши военные могли получить информацию о совещании и при помощи технических средств разведки и от агентуры на Западе.



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