Bloomberg: Международный уголовный суд в Гааге намерен этой зимой выдвинуть обвинения против России в связи со спецоперацией

Производство по уголовному делу в отношении России в связи с ее действиями в Украине может начаться в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге уже этой зимой, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет агентство, источники отказались комментировать детали, но указали, что начало производства по этому делу может начаться в конце 2022 или начале 2023 года.
В первые дни спецоперации России в Украине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял о намерении Киева обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, указывая, что действия российских властей являются нарушением Римского статута – устава МУС и «ответственность РФ неизбежна».
Напомним, Россия не является членом МУС. Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия не намерена становиться участником Римского статута МУС.