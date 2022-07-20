Bloomberg: Международный уголовный суд в Гааге намерен этой зимой выдвинуть обвинения против России в связи со спецоперацией

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Здание МУС в Гааге. Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/globallook.com

Производство по уголовному делу в отношении России в связи с ее действиями в Украине может начаться в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге уже этой зимой, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет агентство, источники отказались комментировать детали, но указали, что начало производства по этому делу может начаться в конце 2022 или начале 2023 года.

В первые дни спецоперации России в Украине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял о намерении Киева обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, указывая, что действия российских властей являются нарушением Римского статута – устава МУС и «ответственность РФ неизбежна».

Напомним, Россия не является членом МУС. Осенью 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия не намерена становиться участником Римского статута МУС.