Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США и попросила системы ПВО

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20 июля 2022, 19:29 Источник: РИА Новости

Елена Зеленская с четой Байденов. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallook.com

Жена президента Украины Елена Зеленская в ходе своего визита в США выступила в Конгрессе, где попросила сенаторов помочь ее стране системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает в среду РИА Новости.

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», - приводит агентство слова Зеленской.

Она также попросила, учитывая скорый уход конгрессменов на каникулы, ускорить решение этого вопроса.

Отмечается, что Елена Зеленская — первая из супруг иностранных лидеров, кто получил приглашение выступить в Конгрессе. За день до этого состоялись ее встречи с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Киеву для проведения контрнаступления не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронетехники.