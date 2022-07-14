Алексей Арестович: Украине для контрнаступления не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники

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14 июля 2022, 07:02

Украинские танки на параде в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Киевской стороне для проведения контрнаступления не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронетехники. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Арестович, внештатный советник руководителя офиса украинского президента.

«Украине для контрнаступления не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники, заявил советник главы офиса Зеленского Арестович», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее министерство обороны Германии сообщило о своих планах поставить Киеву самоходки Gepard, РСЗО MARS и систему ПВО IRIS-T SLM.