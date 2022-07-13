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Минобороны Германии сообщило о планах поставить Украине самоходки Gepard, РСЗО MARS и систему ПВО IRIS-T SLM

, 10:38

Минобороны Германии сообщило о планах поставить Украине самоходки Gepard, РСЗО MARS и систему ПВО IRIS-T SLM
ЗСУ Gepard, IMAGO/Björn Trotzki / globallookpress.com

Немецкое оборонное ведомство проинформировало о своих планах поставить киевской стороне самоходки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS и систему ПВО IRIS-T SLM. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны ФРГ опубликовало список оружия, которое собирается передать Украине», — указывает TG-канал.

В обнародованном перечне среди прочего фигурируют тридцать самоходных зенитных установок Gepard, три РСЗО MARS с боезапасом и система противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Когда будут осуществлены поставки, не уточняется.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что Украина начала с помощью вертолета поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.

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