Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украина начала с помощью вертолета поджигать поля с пшеницей на границе с регионом

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13 июля 2022, 09:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Украина начала с помощью вертолета поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Украина начала с помощью вертолета поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости замглавы администрации региона», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также Стремоусов отметил, что киевские войска пытались обстрелять Херсон. По словам замглавы ВГА, все цели сбили на подлете средства противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее в среду, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что украинские силы ночью выпустили по Луганску сразу 9 ракет РСЗО, пытаясь пробить ПВО города.