Глава МИД Эстонии Рейнсалу ставит важной задачей вместе с Западом «сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2022, 17:36

Глава МИД Эстонии Рейнсалу, FTR/ Global Look Press.com

У Министерства иностранных дел Эстонии есть новый глава. Министром назначен Урмас Рейнсалу, который сразу решил поставить себя очень остро и категорично. По его словам, республика Балтии должна с помощью западного сообщества «сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности».

«Наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три заключается в том, что Россия должна проиграть эту войну», − пафосно заявил о своих намерениях эстонский чиновник.

Ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел аналогию между поведением маленьких щенков и лидеров некоторых Западных стран в связи с событиями в Украине и антироссийскими санкциями.