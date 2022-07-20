Глава МИД Эстонии Рейнсалу ставит важной задачей вместе с Западом «сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности»

У Министерства иностранных дел Эстонии есть новый глава. Министром назначен Урмас Рейнсалу, который сразу решил поставить себя очень остро и категорично. По его словам, республика Балтии должна с помощью западного сообщества «сломить хребет России с точки зрения экономики и безопасности».
«Наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три заключается в том, что Россия должна проиграть эту войну», − пафосно заявил о своих намерениях эстонский чиновник.
Ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел аналогию между поведением маленьких щенков и лидеров некоторых Западных стран в связи с событиями в Украине и антироссийскими санкциями.