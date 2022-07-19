Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев будет добиваться введения санкций против детей российских военных

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19 июля 2022, 21:43 Источник: ТАСС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Против членов семей российских военных, принимающих участие в спецоперации в Украине, необходимо ввести санкции, в частности, их дети не должны иметь возможности учиться в западных странах. Об этом заявил во вторник в интервью «Радио НВ» глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции», - сказал Ермак.

По его словам, таких мер добиться непросто с юридической точки зрения. Однако Киев работает над этим и в будущем, уверен глава офиса украинского президента, санкции против членов семей российских военнослужащих будут введены.