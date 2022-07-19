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Таблоид EUobserver: под новые санкции ЕС могут попасть артисты Машков и Безруков

, 13:20

Таблоид EUobserver: под новые санкции ЕС могут попасть артисты Машков и Безруков
Владимир Машков и артисты театра, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Европейский Союз формирует шестой пакет санкций против России. В него включены 47 физических и восемь юридических лиц. Помимо персональных санкций запрет коснётся импорта российского золота. Об этом сообщает во вторник, 19 июля, RT со ссылкой на EUobserver.

 Иностранные журналисты отметили, что больше всего в списке ограничений российских военачальников и политиков. Однако, в него могут быть внесены российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

О запрете на импорт золота ранее сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. Также, по словам чиновника, запретят торговлю товарами двойного назначения.

Напомним, 2 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включив эмбарго на нефть, патриарх Кирилл в чёрный список не попал.

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