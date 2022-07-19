В пятый тур выборов премьера Великобритании вышли Сунак, Мордонт и Трасс — финальный раунд голосования пройдет 20 июля

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19 июля 2022, 18:22 Источник: Коммерсантъ

Таблица прогнозов по голосованию за лидера тори. Martyn Wheatley/globallook.com

В финальный раунд голосования за кандидатов на пост британского премьера, который состоится в среду, 20 июля, вышли экс-министр финансов Риши Сунак, министр по делам торговой политики Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что Сунак уже во вторник мог обеспечить себе место в финале, если бы набрал 120 голосов парламентариев-консерваторов. Однако для этого ему не хватило всего двух. Причем, темпы роста числа голосующих за бывшего министра финансов рухнули. Во вторник за него было отдано лишь три новых голоса, тогда как за Мордонт — 10, а за Трасс — 15.

Итоговый результат вторника: Сунак — 118 голосов, Мордонт — 92, Трасс — 86. Из борьбы выбыла экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Согласно процедуре, по завершении финального тура голосования премьер-министра Великобритании из двух оставшихся кандидатов выберут все члены партии консерваторов, которых насчитывается сейчас в стране около 200 тысяч. Они проголосуют по почте.