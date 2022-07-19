Песков: Москва давно ищет торгово-экономических отношений с Тегераном

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19 июля 2022, 15:33 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Россия давно ищет торгово-экономических отношений с Ираном и намерена укреплять сотрудничество на долговременной основе. Об этом заявил во вторник в эфире Первого канала официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сотрудничество с Ираном <...> не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу», - сказал Песков, говоря о целях сегодняшнего визита Владимира Путина в Тегеран.

Ранее спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что не стоит искать параллелей между визитом в Тегеран Путина и недавней поездкой на Ближний Восток Байдена.