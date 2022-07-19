SVT: шведский лейтенант погиб во время боев на Донбассе

Офицер, служивший ранее в Вооруженных силах Швеции, погиб во время боевых действий в районе Донецка. Об этом сообщила во вторник шведская телекомпания SVT.
По информации телеканала, лейтенант ВВС Швеции скончался от ранения в грудь. Ему было 28 лет.
«Он приехал сюда пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», - рассказал каналу источник. При этом подчеркивается, что официального подтверждения гибели офицера нет.
По данным SVT, в боевых действиях на территории Украины участвует несколько сотен шведов.
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