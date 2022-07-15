Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британца Пола Ури в ДНР

Россия должна нести полную ответственность за смерть британского подданного Пола Ури. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Ее слова приводит в пятницу агентство Reuters.
«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это», — заявила Трасс.
В связи со смертью британца в плену в ДНР посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании.
Утром 15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти Ури. Причиной этого, по ее словам, стали хронические болезни и стресс.