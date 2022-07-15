Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британца Пола Ури в ДНР

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15 июля 2022, 18:55 Источник: Коммерсантъ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Россия должна нести полную ответственность за смерть британского подданного Пола Ури. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Ее слова приводит в пятницу агентство Reuters.

«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это», — заявила Трасс.

В связи со смертью британца в плену в ДНР посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании.

Утром 15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти Ури. Причиной этого, по ее словам, стали хронические болезни и стресс.