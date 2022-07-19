Члены Кабинета министров Великобритании подарили на прощание Джонсону первые издания книг его кумира Уинстона Черчилля

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19 июля 2022, 16:57 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Tim Ireland/globallook.com

Члены кабинета министров Великобритании на последнем заседании правительства, которое проводил нынешний премьер Борис Джонсон, сделали ему прощальный подарок: первые издания книг Уинстона Черчилля. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News.

Как рассказал канал, в покупке книг поучаствовали все члены кабмина. Известно, что Черчилль является любимым политиком Джонсона. Он посвятил ему одну из своих книг, назвав ее «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю».

7 июля Джонсон объявил о своей отставке. Он занимал пост премьера с 2019 года. Свои обязанности он будет выполнять до назначения нового главы правительства Соединенного Королевства.

Как сообщалось ранее, в третьем туре выборов премьер-министра Британии наибольшее количество голосов набрал бывший глава минфина Риши Сунак. Среди кандидатов, которым удалось пробиться в четвертый тур, также замминистра международной торговли Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.