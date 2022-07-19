ВОЗ призывает учиться у азиатов надевать маски

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19 июля 2022, 14:33

Азиаты с масками на лице, dap/ Global Look Press.com

Всемирная организация здравоохранения предложила европейцам взять пример со стран Азии в вопросе ношения масок. В свете угроз новых эпидемий, функционеры предложили подготовиться к новым масочным режимам и не возмущаться.

«Мы должны адаптироваться к новой норме и учиться у стран Азии, где люди тут же начинают носить маски всякий раз, когда происходит вспышка», − значится в обращении официального представителя ВОЗ.

Тем не менее, ужесточённые во время пандемии штрафные санкции теперь понемногу возвращают пострадавшим от них москвичам. Ранее замначальника Главконтроля Москвы Ирина Зайко уже объявила, что гражданами подано более 33 тысяч заявлений на получение компенсации по «ковидной амнистии».