Москвичам стали возвращать компенсации за «коронавирусные штрафы»

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19 июля 2022, 13:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Замначальника Главконтроля Москвы Ирина Зайко уже объявила, что гражданами подано более 33 тысяч заявлений на получение компенсации по «ковидной амнистии».

«Выплаты уже начаты», - добавила представитель ведомства. Она уточнила, что с аналогичными заявлениями обратились более 1 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Напомним, что «ковидная амнистия» была объявлена в мае 2022 года столичным мэром Сергеем Собяниным. Градоначальник тогда напоминал, что два года «большинство граждан добросовестно соблюдали ограничения» и оплачивали штрафы. Теперь же ограничения отменены, но «органы власти продолжают взыскивать штрафы». Господин Собянин посчитал это неправильным.

Сумма прекращённых взысканий и субсидий на выплаты оценивается в 13.6 млрд рублей. С 1 июня амнистия официально вступила в силу. Согласно тексту постановления правительства Москвы №921, компенсацию предоставляют гражданам и организациям, ранее оштрафованным по ст.20.6.1 КоАП РФ и ст.3.18.1 КоАП Москвы. В соответствии с федеральным кодексом на физлиц налагались санкции до 50 тысяч рублей, а на юрлиц – до 1 млн рублей. По столичному КоАП нарушения карались штрафами размером 4-5 тысяч рублей.