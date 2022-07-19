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НМ ЛНР: ВСУ готовят контрнаступление на Попаснянском направлении

, 13:32

НМ ЛНР: ВСУ готовят контрнаступление на Попаснянском направлении
Боец ВС ЛНР на посту, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики заявили о подготовке контрнаступления украинскими частями на Попаснянском направлении.

Сообщается, что командование ВСУ, по данным разведки, готовит контрнаступление на направлении недавно освобождённой Попасной и её окрестностей.

Ранее сегодня сообщалось, что киевская сторона готовится уничтожить российский Черноморский флот и забрать Крымский полуостров с помощью западного оружия. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Владимир Гаврилов, заместитель украинского министра обороны.

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