МИД Китая предупредил США о недопустимости угроз в сторону КНР

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19 июля 2022, 13:00

Чжао Лицзянь, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Соединённым Штатам Америки необходимо помнить о недопустимости угроз в сторону Китая. Об этом во вторник, 19 июля, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Таким образом дипломат прокомментировал недавнее заявление Госдепартамента США по поводу того, что Пекину будет дорого стоить помощь Москве в обходе санкций Запада.

«Китай в украинском вопросе всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости, мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая», − приводит слова китайского дипломата РИА Новости.

Ранее сегодня стало известно, что согласно данным официальной статистики, обнародованным в Поднебесной, во втором квартале текущего года прирост национального ВВП составил лишь 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом года 2021. В первом же квартале цифра составила 4,8 пункта.