Эксперты предсказывают проблемы китайской экономике, от которых пострадает Европа

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19 июля 2022, 12:12

Если верить данным официальной статистики, обнародованным в Поднебесной, во втором квартале текущего года прирост национального ВВП составил лишь 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом года 2021. В первом же квартале цифра составила 4,8 пункта.



Результаты II квартала самые худшие начиная с 1992 года. Правда, в первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,9%, но тогда в самом разгаре был COVID-19. Власти КНР провозгласили более чем скромную цифру прироста ВВП на 2022 год – всего 5,5%. К слову, это самый низкий показатель для за последние 30 лет.



В Германии же говорят, что экономические проблемы Пекина могут сыграть негативную роль для всей Европы. Поэтому китайцам советуют более серьёзно относиться к коронавирусным ограничениям. Тем более, что вспышки болезни возникают с новой силой. И если не принять меры, то КНР впервые за многие годы может столкнуться с рецессией. В связи с этим свои проблемы могут возникнуть и у России. Во-первых, потребности Китая в российских энергоносителях и металлах рискуют резко упасть. Во-вторых, не исключён мировой обвал цен на сырьевую продукцию. Показательным является пример с нефтью. В первом полугодии китайский импорт чёрного золота сократился на 3,1%. В июне же цифра составила 10,7 % со знаком минус.