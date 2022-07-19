Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Гендиректор завода-производителя беспилотников Bayraktar Халук Байрактар заявил, что никогда не продаст дроны России

, 12:15

Гендиректор завода-производителя беспилотников Bayraktar Халук Байрактар заявил, что никогда не продаст дроны России
Беспилотник Bayraktar TB2, Alba Cambeiro / globallookpress.com

Халук Байрактар, генеральный директор завода-производителя турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar, заявил, что никогда не продаст данные дроны Российской Федерации.

«Мы ничего им (России — АН) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем», — отметил Байрактар в ходе беседы с телевизионным каналом CNN.

Гендиректор отметил, что его компания Baykar Makina «поддерживает Украину».

Ранее во вторник сообщалось, что вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, согласно которому киевским властям придется признать требования Москвы на вероятных переговорах.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram