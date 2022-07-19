Гендиректор завода-производителя беспилотников Bayraktar Халук Байрактар заявил, что никогда не продаст дроны России

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19 июля 2022, 12:15

Беспилотник Bayraktar TB2, Alba Cambeiro / globallookpress.com

Халук Байрактар, генеральный директор завода-производителя турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar, заявил, что никогда не продаст данные дроны Российской Федерации.

«Мы ничего им (России — АН) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем», — отметил Байрактар в ходе беседы с телевизионным каналом CNN.

Гендиректор отметил, что его компания Baykar Makina «поддерживает Украину».

Ранее во вторник сообщалось, что вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, согласно которому киевским властям придется признать требования Москвы на вероятных переговорах.