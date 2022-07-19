Представитель Генпрокуратуры ДНР Куцурубенко: утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком

Утверждения о гибели 300 человек в результате взрыва в драматическом театре города Мариуполя оказались фейком. На это, как информирует РИА Новости, указал представитель Генпрокуратуры Донецкой народной республики Алексей Куцурубенко.
По его словам, в ходе осуществления следственных действий были обнаружены останки 14 тел.
Также Куцурубенко отметил, что взрыв в здании театра в марте 2022 года произошел внутри.
Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал прогноз, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей покажут высокую активность на референдумах о присоединении к России.