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19 июля 2022, 08:32 Источник: РИА Новости

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Утверждения о гибели 300 человек в результате взрыва в драматическом театре города Мариуполя оказались фейком. На это, как информирует РИА Новости, указал представитель Генпрокуратуры Донецкой народной республики Алексей Куцурубенко.

По его словам, в ходе осуществления следственных действий были обнаружены останки 14 тел.

Также Куцурубенко отметил, что взрыв в здании театра в марте 2022 года произошел внутри.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал прогноз, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей покажут высокую активность на референдумах о присоединении к России.