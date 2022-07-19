Зеленский заявил, что в Службе безопасности Украины проводится кадровая ревизия

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19 июля 2022, 07:46 Источник: РБК

В.Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о проходящей в Службе безопасности Украины (СБУ) кадровой ревизии. Зеленский выступил с видеообращением и сказал, что решается вопрос об увольнении из СБУ 28 должностных лиц.

"Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы", — указал Зеленский. Его заявление размещено в Telegram-канале.

Зеленский 17 июля уволил главу СБУ Ивана Баканова, а 18 июля внес проект соответствующего постановления в Верховную Раду Украины. Баканова отстранили от должности по 45-й статье Дисциплинарного устава ВСУ, которая предусматривает ненадлежащее исполнение обязанностей или их неисполнение, способное повлечь за собой гибель людей или иные тяжелые последствия. Должность главы СБУ временно занял Василий Малюк, который был первым заместителем Баканова.

В тот же день Зеленский снял с поста генпрокурора Украины Ирину Венедиктову, и поставил главой надзорного ведомства ее заместителя Алексея Симоненко.

Глава киевского режима объяснил, что у властей появились «очень серьезными вопросы» к деятельности обоих чиновников из-за связи сотрудников ведомств с Россией. По данным Зеленского, на Украине на 17 июля было зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб.