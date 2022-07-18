Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ

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18 июля 2022, 20:13 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Office/ Keystone Press Agency

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил эту информацию в Telegram-канале: "На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Соответствующее представление уже внесено президентом".

В воскресенье, Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил, что Венедиктова и Баканов отстранены на период расследований.