Star: Президент Турции Эрдоган прибыл в Иран, где состоится его встреча с Путиным

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18 июля 2022, 21:59

президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 июля, прибыл с визитом в Иран. Во вторник, 19 июля, в Тегеране состоится встреча турецкого президента с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле ранее анонсировали визит 19 июля Владимира Путина в Иран для участия в трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Газета Star сообщила, что в международном аэропорту "Мехрабад" Эрдогана приветствовали министр нефти Ирана Джавад Оуджи, генеральный менеджер протокола аппарата президента Ирана Реза Нагипур, посол Ирана в Анкаре Мохаммед Феразменд, посол Турции в Тегеране Дерья Орс и сотрудники посольства.

В составе турецкой делегации - министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр торговли Мехмет Муш, глава Управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун и официальный представитель президента Ибрагим Калын.