Эрдоган заявил, что Турция может заморозить вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия

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18 июля 2022, 18:17 Источник: ТАСС

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел заседание и после заявил, что Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят условия Анкары по поводу противодействия террористическим организациям.

На пресс-конференции после правительственного заседания Эрдоган повторил, что если Стокгольм и Хельсинки не предпримут необходимые шаги для выполнения условий Анкары, Турция заморозит этот процесс. "Турция придерживается очень четкой позиции", - подчеркнул Эрдоган.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии 28 июня подписали в Мадриде на саммите НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Турцией в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК), ее ответвлениями, а также "организацией ФЕТО", которых турецкие власти считают террористическими организациями.

Напомним, Эрдоган во время визита в Тегеран рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным.