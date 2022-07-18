Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Захарова: Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР

, 17:03 Источник: РИА Новости

Захарова: Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР
Мария Захарова, фото: Konstantinov/Global Look Press

Великобритания нагнетает ситуацию вокруг погибшего наемника в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 

В сообщении Захаровой сказано, что Великобритания «нагнетает и политизирует ситуацию» вокруг британского наемника, поскольку он являлся не мирным жителем, а профессиональным военным. 

Также отмечалось, что он уже участвовал в боевых сражениях в Афганистане, Ираке и Ливии. 

«В апреле этого года Ури был задержан представителями народной милиции ДНР при попытке прорыва через блокпост», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что украинские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Соединенных Штатов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В мире