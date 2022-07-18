Захарова: Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР

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18 июля 2022, 17:03 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: Konstantinov/Global Look Press

Великобритания нагнетает ситуацию вокруг погибшего наемника в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В сообщении Захаровой сказано, что Великобритания «нагнетает и политизирует ситуацию» вокруг британского наемника, поскольку он являлся не мирным жителем, а профессиональным военным.

Также отмечалось, что он уже участвовал в боевых сражениях в Афганистане, Ираке и Ливии.

«В апреле этого года Ури был задержан представителями народной милиции ДНР при попытке прорыва через блокпост», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что украинские власти отказались от переговоров с Москвой под влиянием Соединенных Штатов.