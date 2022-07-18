Издание Tages-Anzeiger: власти Швейцарии отказались принимать на лечение пострадавших на Украине

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18 июля 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

флаг Швейцарии, https://unsplash.com/photos/Vnj_YrE8CcY

Издание Tages-Anzeiger сообщило, что власти Швейцарии на фоне позиции нейтралитета ответили отказом на запрос по линии НАТО о приеме на лечение получивших ранения на Украине военных и гражданских лиц.

Газета отмечает, что в мае Швейцария получила от структуры НАТО – Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы просьбу принять на лечение военных и гражданских лиц, которые пострадали в ходе боевых действий на территории Украины.

Согласно последним данным, Координационная медицинская служба швейцарской армии, Министерство иностранных дел и Федеральный департамент общественного здравоохранения в течение трех недель рассматривали запрос. В середине июня МИД Швейцарии в обращении к другим ведомствам сообщило, что в приеме пациентов отказано по юридическим и практическим причинам.