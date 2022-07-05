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5 июля 2022, 11:08 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский с военными, фото: APUkraine/ twitter.com, Global Look Press

Американский журналист издания Politico Кристофер Миллер поделился содержание беседы с украинским офицером, который получил ранение о время боёв в ЛНР. Украинский военный рассказал, что Вооруженные силы Украины находятся в Донбассе в очень тяжелом положении.

По словам офицера ВСУ, что украинская армия несёт огромные потери, в его части три недели назад было 60 военных, сейчас осталось только 20 солдат.

Кристофер Миллер опубликовал в соцсети информацию, как украинский силовик пожаловался на то, что никакого западного оружия ВСУ так и не получили, а количество боеприпасов советского образца сокращается, - пишет "Свободная пресса". Офицер украинской армии также отметил, что российская армия имеет значительное преимущество в вооружении, в количестве танков и артиллерийских орудий.

Военный также признался, что боевой дух украинских солдат падает, а потеря Луганской области деморализует. Как он сообщил, его рота находилась на передовой в Донбассе задолго до 24 февраля и с того времени не имела ротации. "По его словам, только раненые получают передышку", — пишет американский журналист.

Вооружённые силы Великобритании настолько плохо оснащены, что для каждого британского солдата грозит катастрофа в случае войны с Россией. Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас написал статью, в которой говорится, что картина в целом ясна.