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5 июля 2022, 10:33

Британский премьер с солдатом, фото: Eero Vabamägi via www.imago-imag

Вооружённые силы Великобритании настолько плохо оснащены, что для каждого британского солдата грозит катастрофа в случае войны с Россией. Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас написал статью, в которой говорится, что картина в целом ясна: Соединенному королевству не хватает оснащения и боеприпасов для выполнения своей главной военной задачи.

Публицист указал в своей статье, что на прошедшей ранее военной конференции отмечалось, что в случае реального столкновения с Россией у британских солдат «при российской скорострельности» боеприпасов хватит лишь на два дня, и они закончатся, - сообщает RT.