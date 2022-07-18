Портал onet.pl: на Украине уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab

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18 июля 2022, 10:07

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На украинской территории была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab. На это, как передает ТАСС, указал интернет-ресурс onet.pl.

«Первая польская самоходная гаубица (САУ) Krab уничтожена на Украине. Об этом сообщил в понедельник портал onet.pl со ссылкой на украинские источники», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Подробности случившегося неизвестны.

Ранее в понедельник сообщалось, что руководство Донецкой народной республики получило подтверждение вины военнослужащих Вооруженных сил Украины во взрыве в драматическом театре в городе Мариуполе.