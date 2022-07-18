ТАСС: власти ДНР получили подтверждение вины военных Украины во взрыве в драмтеатре в Мариуполе

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18 июля 2022, 09:50 Источник: ТАСС

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Руководство ДНР получило подтверждение вины военнослужащих Вооруженных сил Украины во взрыве в драматическом театре в городе Мариуполе. Об этом информирует ТАСС.

«Власти Донецкой народной республики в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя получили достоверные данные, что он произошел по вине военных Украины. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание поражать с помощью высокоточного оружия средства ВСУ, из которых обстреливаются жилые кварталы, расположенные на территории Донбасса.