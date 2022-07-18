Шойгу дал указание поражать высокоточным оружием средства армии Украины, из которых обстреливаются жилые кварталы Донбасса

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18 июля 2022, 09:22

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу дал указание поражать высокоточным оружием средства украинской армии, из которых обстреливаются жилые кварталы Донбасса. Об этом информирует ТАСС.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", задействованную в специальной военной операции на Украине, и дал указание поражать высокоточным оружием средства ВСУ, из которых ведется обстрел жилых кварталов Донбасса», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель китайского дипломатического ведомства Ван И отметил, что Пекин не будет бездействовать во время эскалации конфликта на украинской территории.