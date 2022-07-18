Глава МИД Китая Ван И: Пекин не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

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18 июля 2022, 08:56

Глава МИД Китая Ван И, IMAGO/Thomas Imo/photothek.net / globallookpress.com

Пекин не будет бездействовать во время эскалации конфликта на украинской территории. На это, как информирует Telegram-канал ТАСС, указал Ван И, руководитель внешнеполитического ведомства КНР.

«Китай заявил, что не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине. Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Пекин будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров"», — пишет TG-канал.

На Украине с 24 февраля проходит специальная операция России. Как сообщалось ранее в понедельник, посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху отметил, что Абуджа готова рассмотреть запрос на признание независимого статуса республик Донбасса, если он поступит.