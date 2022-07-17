В Великобритании, где стартовала программа подготовки солдат ВСУ, возник дефицит переводчиков украинского языка

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17 июля 2022, 19:58 Источник: РИА Новости

Украинский солдат. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Министерство обороны Великобритании столкнулась с неожиданными трудностями при подготовке украинских военных. Выяснилось, что в стране не хватает переводчиков украинского языка. Об этом сообщило в воскресенье издание inews.

Программа подготовки украинских военнослужащих в Британии начата по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона. По ней планируется каждые 4 месяца обучать до 10 тысяч человек.

«Министерство обороны изо всех сил пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими военными, которых в Соединенном Королевстве обучает британская армия», - пишет издание.

Оно приводит также слова руководителя британского бюро международного агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR) Марка Хэрри, который рассказал, что компания получила заказ на поиск «лингвистов для обучения украинских солдат».

Отмечается, что спрос на переводчиков сохранится как минимум до конца лета.