Джонсон: для Британии жизненно важно показать, что Украина может победить

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18 июня 2022, 15:20 Источник: РБК

Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Фото: Cover Images/globallook.com

Великобритания должна поддерживать Киев, несмотря на то, что по мере продолжения боевых действий в мире стала чувствоваться «усталость от Украины». Об этом заявил журналистам британский премьер-министр Борис Джонсон по возвращении из украинской столицы, где он в пятницу побывал с визитом.

«Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать, что Украина может победить и победит, это правда», — приводит слова Джонсона Reuters.

Во время визита в Киев 17 июня Джонсон и Зеленский обсудили поставки тяжелых вооружений Украине, средств ПВО, а также санкционное давление на Россию. Кроме того, по предложению британского премьера, будет начата программа подготовки украинских военнослужащих за пределами страны. Планируется каждые 4 месяца обучать до 10 тысяч человек.