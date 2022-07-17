МО России: в Донбассе в полном составе дезертировала стрелковая рота из 104-й отдельной бригады теробороны Украины

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17 июля 2022, 13:54

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Донбассе в полном составе дезертировала стрелковая рота из 104-й отдельной бригады украинской территориальной обороны. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

В сводке, размещенной в Telegram-канале ведомства, указывается, что на фоне значительных потерь в рядах Вооруженных сил Украины нарастают случаи дезертирства.

«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — говорится в сводке, опубликованной МО.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские ракеты ликвидировали в городе Одессе склад хранения противокорабельных снарядов Harpoon, которые Киеву передали страны, входящие в Североатлантический альянс.