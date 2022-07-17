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Российские ракеты уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных снарядов Harpoon, поставленных Украине странами НАТО

, 13:36

Российские ракеты уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных снарядов Harpoon, поставленных Украине странами НАТО
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракеты ликвидировали на территории Одессы склад хранения противокорабельных снарядов Harpoon, которые киевской стороне поставили государства, входящие в Североатлантический альянс. Такую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ВКС России ликвидировали в Чугуеве Харьковской области до 200 военнослужащих 92-й бригады украинской армии.

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