ВКС России уничтожили высокоточными ударами в Чугуеве до 200 военных 92-й бригады армии Украины

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17 июля 2022, 13:22

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали высокоточными ударами на территории расположенного в Харьковской области города Чугуева до 200 военнослужащих 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в воскресенье сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Шеремет сделал прогноз, согласно которому Россия нанесет сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве, если произойдет попытка атаковать Крымский мост.