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Депутат ГД Шеремет: в случае попытки атаковать Крымский мост РФ нанесет сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве

, 12:35 Источник: РИА Новости

Депутат ГД Шеремет: в случае попытки атаковать Крымский мост РФ нанесет сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве
Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае попытки атаковать Крымский мост Российская Федерация нанесет сокрушительный удар по центрам принятия решений, которые расположены на территории столицы Украины. С соответствующим прогнозом, как информирует РИА Новости, выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия», — предрек парламентарий.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный сенатор Ольга Ковитиди заверила, что угрозы Крымскому мосту со стороны Украины не существует. Данное сооружение, по словам члена Совета Федерации, хорошо защищено противоракетными комплексами.

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