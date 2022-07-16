Страны Персидского залива и США выступили с совместным заявлением о сотрудничестве

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16 июля 2022, 20:28 Источник: ТАСС

Участники саммита ССАГПЗ в Джидде. The Royal Hashemite Court/globallook.com

Лидеры арабских стан Персидского залива и президент США Джо Байден выступили в субботу с совместным заявлением о развитии сотрудничества в целях восстановления мировой экономики и преодоления последствий пандемии и украинского кризиса. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Заявление сделано по итогам саммита стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В его состав входят ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Саудовская Аравия. На проходящий 16 июля в Джидде саммит были приглашены также президент США, лидеры Египта, Иордании и Ирака.

В заявлении говорится, что участники саммита подтверждают приверженность сотрудничеству «в целях поддержки усилий по восстановлению мировой экономики и преодолению негативных экономических последствий пандемии и военных действий на Украине, обеспечению гибкости цепочек поставок, а также надежных поставок продовольствия и энергоресурсов».

Ранее Байден по итогам своего визита на Ближний Восток заявил, что США не уйдут из региона — чтобы не оставлять «вакуум», который заполнят Россия или Китай.