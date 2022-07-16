Мэры 11 крупнейших городов Италии попросили премьер-министра Марио Драги остаться на своем посту

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16 июля 2022, 18:06 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото: Mauro Scrobogna/globallook.com

Против отставки итальянского премьер-министра Марио Драги выступили одиннадцать мэров крупных городов страны, в том числе, Рима, Милана и Турина. В своем совместном обращении они призвали премьера остаться на своем посту.

По мнению авторов письма, в момент, когда правительство предпринимает «беспрецедентные усилия по возрождению экономики», его отставка может привести к серьезному кризису в стране.

«Мы, мэры, призванные каждый день решать сложные проблемы управления, <...> просим Марио Драги работать дальше», - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Драги объяснил свое намерение уйти в отставку тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера.