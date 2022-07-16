Кронпринц Саудовской Аравии в ответ на обвинения Байдена напомнил ему о пытках американцами пленных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке

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16 июля 2022, 17:39 Источник: РИА Новости

Байден с кронпринцем Саудовской Аравии. Фото: Saudi Press Agency/globallook.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд после того, как Джо Байден обвинил его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, напомнил ему о зверствах американских военных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах Саудовской Аравии.

«Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — приводит слова принца агентство.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Саудовскую Аравию Байден заявил, что считает наследного принца ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в Турции.