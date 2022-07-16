Глава Минфина США Йеллен заявила, что рост курса доллара — результат экономического роста в стране, а не вмешательства государства

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16 июля 2022, 16:07 Источник: РБК

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Rod Lamkey/globallook.com

Укрепление американской валюты в последнее время происходит на фоне значительного экономического роста в США и не является результатом вмешательства государства. С таким заявлением выступила в субботу глава американского Минфина Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», — сказала Йеллен, подчеркнув, что вмешательство со стороны государства в этот процесс чаще всего неуместно и сейчас для него нет никаких оснований.

Как сообщалось ранее, на этой неделе курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро.