Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Глава Минфина США Йеллен заявила, что рост курса доллара — результат экономического роста в стране, а не вмешательства государства

, 16:07 Источник: РБК

Глава Минфина США Йеллен заявила, что рост курса доллара — результат экономического роста в стране, а не вмешательства государства
Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Rod Lamkey/globallook.com

Укрепление американской валюты в последнее время происходит на фоне значительного экономического роста в США и не является результатом вмешательства государства. С таким заявлением выступила в субботу глава американского Минфина Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», — сказала Йеллен, подчеркнув, что вмешательство со стороны государства в этот процесс чаще всего неуместно и сейчас для него нет никаких оснований.

Как сообщалось ранее, на этой неделе курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика